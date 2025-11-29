Osmanlı mezarlarını defineciler tahrip etti

Batı Trakya'da Osmanlı dönemine ait tarihi mezarlıklar define arayanlar tarafından tahrip ediliyor. Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa daha önce bu mezarların bölge halkından oluşan gönüllüler tarafından korunmasına ve temizlenmesine izin verildiğini ancak yapılan değişiklikle bunun İskeçe Arkeoloji Müdürlüğü'nden izin şartına bağlandığı, bu yüzden mezarların defineci tehlikesine açık hale geldiğini söyledi. Trampa, Arkeoloji Müdürlüğü'nün bugüne kadar bunların korunması için herhangi bir girişimde bulunmadığını belirterek, bu yaklaşımın çifte standart olduğunun altını çizdi. AA