Haberler Yaşam Haberleri Osmanlılarda Ramazan ayında, özellikle kış aylarında ve genellikle cuma geceleri yapılan hangi adda bir gelenek vardı?
Giriş Tarihi: 3.8.2025 22:43 Son Güncelleme: 3.8.2025 22:55

Osmanlılarda Ramazan ayında, özellikle kış aylarında ve genellikle cuma geceleri yapılan hangi adda bir gelenek vardı?

Kim Milyoner Olmak İster'de "Osmanlılarda Ramazan ayında, özellikle kış aylarında ve genellikle cuma geceleri yapılan hangi adda bir gelenek vardı?"sorusunun yanıtı izleyenler tarafından da merak edildi. Peki, "Osmanlılarda Ramazan ayında, özellikle kış aylarında ve genellikle cuma geceleri yapılan hangi adda bir gelenek vardı?" İşte, Kim Milyoner Olmak İster'de merak edilen sorunun yanıtı belli oldu!

Osmanlılarda Ramazan ayında, özellikle kış aylarında ve genellikle cuma geceleri yapılan hangi adda bir gelenek vardı?

ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de soru ve yanıtı merak edildi. Yarışmacının açtırdığı "Osmanlılarda Ramazan ayında, özellikle kış aylarında ve genellikle cuma geceleri yapılan hangi adda bir gelenek vardı?" oldu. İşte, Kim Milyoner Olmak İster'de o sorunun cevabı!

"Osmanlılarda Ramazan ayında, özellikle kış aylarında ve genellikle cuma geceleri yapılan hangi adda bir gelenek vardı?"

A: Hurma sohbetleri

B: Helva sohbetleri

C: Lokum sohbetleri

D: Güllaç sohbetleri

Doğru Cevap: B

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Osmanlılarda Ramazan ayında, özellikle kış aylarında ve genellikle cuma geceleri yapılan hangi adda bir gelenek vardı?
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