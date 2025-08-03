ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de soru ve yanıtı merak edildi. Yarışmacının açtırdığı "Osmanlılarda Ramazan ayında, özellikle kış aylarında ve genellikle cuma geceleri yapılan hangi adda bir gelenek vardı?" oldu. İşte, Kim Milyoner Olmak İster'de o sorunun cevabı!