Osmanlı’nın iyilik mirası İstanbul’da canlandı! 32 bin ailenin borcu silindi

İstanbul Valiliği koordinasyonunda yürütülen çalışmayla, hayırseverler ve STK'lar el ele vererek yüzyıllardır süregelen "Zimem Defteri" geleneğini bu Ramazan'da da yaşattı. Şehrin 39 ilçesinde belirlenen mahalle bakkallarındaki veresiye defterleri, ihtiyaç sahiplerine nefes aldırmak amacıyla tek tek kapatıldı. Proje kapsamında 2 bin 150 bakkal ziyaret edilerek tam 32 bin 345 ailenin borcu ödendi. Toplamda 73 milyon 500 bin TL'lik yükün omuzlardan kalktığı bu dev organizasyonda, Vali Davut Gül de bizzat sahada yer alarak hayırseverlerin emanetlerini sahiplerine ulaştırdı.

ŞEFFAF VE GÖNÜLDEN BİR DAYANIŞMA KÖPRÜSÜ

İstanbul Valisi Davut Gül, uygulamanın tamamen şeffaf bir süreçle ilerlediğini vurgulayarak; kaymakamlar, muhtarlar ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşan ekiplerin borçları tutanakla teslim aldığını belirtti. Amacın, ihtiyaç sahibi vatandaşların bayrama hiçbir borç yükü taşımadan, huzur içinde girmelerini sağlamak olduğu ifade edildi.