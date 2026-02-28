Osmanlı’nın Kudüs’teki hayır kapısı ramazanda da açık

Yaklaşık 500 yıllık Osmanlı mirası Haseki Sultan Tekkesi, İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde, iftar sofralarına sıcak yemek hazırlıyor. Kanuni Sultan Süleyman'ın eşi Hürrem Sultan tarafından 1552'de Mescid-i Aksa'nın "Meclis Kapısı"na çok yakın mesafede yaptırılan tekke, Osmanlı Devleti'nin Kudüs'teki önemli eserlerinden biri olarak dikkati çekiyor. 500 yıllık "kapanmayan hayır kapısı" olan tekke, İsrail'in arazi ve mülklerine el koyması nedeniyle bugün İslami Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün ayırdığı bütçe ve hayırseverlerin bağışlarıyla faaliyete devam ediyor.

Aşevi olarak hizmet veren bir mutfak, fırın, yemek salonu, kiler ve mescitten oluşan Haseki Sultan Tekkesi, bu yıl da ramazanda ihtiyaç sahiplerine ücretsiz sıcak yemek dağıtmayı sürdürüyor. Haseki Sultan Tekkesi Müdürü Bessam Ebu Lubde, aşevinin geliştirilmesine Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) destek vererek ekipman sağladığını belirtti.