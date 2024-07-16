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Giriş Tarihi: 16.7.2024 17:49 Son Güncelleme: 16.7.2024 17:52

ÖSYM 2024-YKS tercih tarihlerini açıkladı

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2024-YKS tercih işlemlerinin 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında "ais.osym.gov.tr" internet adresinden yapılacağını duyurdu.

ÖSYM 2024-YKS tercih tarihlerini açıkladı
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy sosyal medya hesabından, "Kıymetli adaylar, 2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih heyecanı başlıyor. Tercih işlemleri 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr üzerinden yapılacak. Tercihlerinizi yaparken uzman desteği almayı ihmal etmeyin. İlgi ve yeteneklerinizi dikkate alın, yayımlayacağımız kılavuzdan bölümlere ilişkin bilgileri lütfen dikkatlice okuyun. Yapacağınız tercihlerin gönlünüzce ve hayırlı olmasını diliyorum" paylaşımında bulundu...
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ÖSYM 2024-YKS tercih tarihlerini açıkladı
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