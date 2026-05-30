ÖSYM 2026 DGS TAKVİMİ | DGS başvurusu ne zaman, son tarih belli mi?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan takvim ile DGS 2026 sınav tarihi ve başvuru süreci netleşti. Ön lisans mezunlarının lisans programlarına geçiş yapabilmesi için düzenlenen DGS sınavının başvuru takvimi ÖSYM tarafından erişime açıldı ve yakın zamanda sonlanması planlanıyor.
ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimiyle birlikte 2026 DGS başvuru süreci 15 Mayıs 2026 Cuma tarihinde başladı. Başvuru işlemleri 2 Haziran 2026 tarihine kadar devam edecek.
Başvuru sürecini kaçıran adaylar için geç başvuru fırsatı ise 11 Haziran 2026 tarihinde sunulacak.
2026 DGS başvuruları, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden online olarak alınacak. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yaptıktan sonra "Başvuru Sürecindekiler" bölümünden DGS ekranını seçerek işlemlerini tamamlayabilecek. Başvuru sırasında adayların kişisel bilgilerini kontrol edip onay vermesi gerekecek.
ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre, DGS 2026 sınavı 19 Temmuz 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.
Adaylara sayısal ve sözel alanlardan oluşan toplam 100 soruluk yetenek testi yöneltildiği DGS sınav sonuçlarının, 13 Ağustos 2026 tarihinde erişime açılması planlanıyor.