Giriş Tarihi: 30.05.2026 16:10

ÖSYM 2026 DGS TAKVİMİ | DGS başvurusu ne zaman, son tarih belli mi?

2026 DGS başvuru tarihleri ve sınav günü, adayların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından 15 Mayıs 2026 Cuma tarihinde başlatılan başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından Temmuz ayındaki sınav süreci başlayacak. Böylece iki yıllık eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyenler için, DGS başvuru ve sınav bilgileri ön plana çıktı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan takvim ile DGS 2026 sınav tarihi ve başvuru süreci netleşti. Ön lisans mezunlarının lisans programlarına geçiş yapabilmesi için düzenlenen DGS sınavının başvuru takvimi ÖSYM tarafından erişime açıldı ve yakın zamanda sonlanması planlanıyor.

2026 DGS BAŞVURU TARİHLERİ NELER?

ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimiyle birlikte 2026 DGS başvuru süreci 15 Mayıs 2026 Cuma tarihinde başladı. Başvuru işlemleri 2 Haziran 2026 tarihine kadar devam edecek.

Başvuru sürecini kaçıran adaylar için geç başvuru fırsatı ise 11 Haziran 2026 tarihinde sunulacak.

DGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2026 DGS başvuruları, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden online olarak alınacak. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yaptıktan sonra "Başvuru Sürecindekiler" bölümünden DGS ekranını seçerek işlemlerini tamamlayabilecek. Başvuru sırasında adayların kişisel bilgilerini kontrol edip onay vermesi gerekecek.

2026 DGS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre, DGS 2026 sınavı 19 Temmuz 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.

DGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adaylara sayısal ve sözel alanlardan oluşan toplam 100 soruluk yetenek testi yöneltildiği DGS sınav sonuçlarının, 13 Ağustos 2026 tarihinde erişime açılması planlanıyor.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

