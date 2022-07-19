ÖSYM AİS GİRİŞ EKRANI | ÖSYM AİS sonuç açıklama ekranına nasıl girilir, şifre alma nasıl yapılır?

Güvenli şifre oluşturmak için belirlenecek olan şifre içerisinde küçük/büyük harf, özel simge ve rakamların da olduğu 8 ila 14 karakter arasında seçim yapılması gerekiyor. Ayrıca hoş olmayan durumlarla karşılaşmamak için şifrelerin kesinlikle bir başkası ile paylaşılmaması da adaylara yapılan en önemli duyurulardan.