Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) AİS ekranı aracılığı adayların çeşitli işlemleri hızlı ve kolay yoldan yapabilmesini sağlıyor. Bazı adaylar ise sisteme giriş yaparken şifrelerini unutabiliyor, bu durumda yeni şifre almak gerekiyor. Bu işlemle ilgili bilgi sahibi olmayanlar ÖSYM şifresi alma nasıl yapılır? sorusuyla birlikte ÖSYM AİS şifre değiştirme işlemi ile ilgili bilgileri öğrenmek istiyor. İşte konuya dair merak edilen detaylar…
ÖSYM tarafından yapılan tüm sınavlar için sistemde daha önceden tanımlanmayan adaylar için Başvuru Merkezlerinden yapılan başvuru işleminde adaylara internet erişim şifresi ücretsiz olarak verilmektedir. Bu şifre, adayın sisteme ilk girişinde aday tarafından bizzat değiştirilir. Bu şifreler geriye dönüşümsüz olarak ve kriptolu olarak sistemimizde tutulmaktadır. İlgili adaydan başkasının şifreyi bilmesi, görmesi ve edinmesi mümkün değildir.
Adaylar, T.C. Kimlik Numarası ve şifreyle birlikte ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr ve https://sonuc.osym.gov.tr adreslerini kullanarak sınav başvurusu yapma, tercih bildirme, başvuru ve tercih bilgilerinde değişiklik yapma, sınava giriş belgesi edinme, sınav sonuçları ve yerleştirme bilgilerini edinme işlemlerini yapabilirler.
Şifre, adayın hem ilgili sınavın bütün aşamalarında, hem de sonraki yıllarda ÖSYM ile ilgili elektronik ortamda yapacağı bütün işlemlerde gerekli olacağından aday tarafından korunmalı ve kesinlikle kimseyle paylaşılmamalıdır. Kişisel şifresini kaybeden veya unutan adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ücretsiz olarak yeniden edinebilirler. Bunun için belirtilen internet adresinden "Şifremi Unuttum" alanına girmeleri burada kendilerine sorulan soruları doğru cevaplandırmaları (Sorulara verilen cevaplar, daha önce sistemde şifre değişikliği yapılırken verilen bilgilerle aynı olmalıdır.) gerekmektedir.
Sorulara doğru cevap veremediği için internet erişim şifresini bu yolla yeniden edinemeyen adaylar, yeni şifre edinmek için ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerine veya ekte yer alan ÖSYM tarafından yetkilendirilmiş Başvuru Merkezlerine nüfus cüzdanı/pasaportları ile birlikte şahsen başvurarak, ücreti karşılığı yeni şifrelerini edinmek zorundadır. Nüfus cüzdanında adayın güncel bir fotoğrafı ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde adayın güncel bir fotoğrafı veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir.
ÖSYM Merkezde (Bilkent-Ankara) adaya internet erişim şifresi verme işlemi yapılmamaktadır.
Adayın kendisinden başka hiç kimse aday adına şifre edinemez.