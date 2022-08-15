ÖSYM tarafından yapılan tüm sınavlar için sistemde daha önceden tanımlanmayan adaylar için Başvuru Merkezlerinden yapılan başvuru işleminde adaylara internet erişim şifresi ücretsiz olarak verilmektedir. Bu şifre, adayın sisteme ilk girişinde aday tarafından bizzat değiştirilir. Bu şifreler geriye dönüşümsüz olarak ve kriptolu olarak sistemimizde tutulmaktadır. İlgili adaydan başkasının şifreyi bilmesi, görmesi ve edinmesi mümkün değildir.

Adaylar, T.C. Kimlik Numarası ve şifreyle birlikte ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr ve https://sonuc.osym.gov.tr adreslerini kullanarak sınav başvurusu yapma, tercih bildirme, başvuru ve tercih bilgilerinde değişiklik yapma, sınava giriş belgesi edinme, sınav sonuçları ve yerleştirme bilgilerini edinme işlemlerini yapabilirler.

Şifre, adayın hem ilgili sınavın bütün aşamalarında, hem de sonraki yıllarda ÖSYM ile ilgili elektronik ortamda yapacağı bütün işlemlerde gerekli olacağından aday tarafından korunmalı ve kesinlikle kimseyle paylaşılmamalıdır. Kişisel şifresini kaybeden veya unutan adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ücretsiz olarak yeniden edinebilirler. Bunun için belirtilen internet adresinden "Şifremi Unuttum" alanına girmeleri burada kendilerine sorulan soruları doğru cevaplandırmaları (Sorulara verilen cevaplar, daha önce sistemde şifre değişikliği yapılırken verilen bilgilerle aynı olmalıdır.) gerekmektedir.