ÖSYM AİS şifresi nasıl alınır? ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) şifresi nereden alınır? 2022 ÖSYM AİS şifresi alma ve değiştirme ekranı

''ÖSYM AİS şifresi nasıl alınır?'' sorusu, ÖSYM aday şifresini unutanlar veya sisteme ilk kez giriş yapmak isteyen kişiler tarafından araştırılıyor. Bilindiği üzere Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), sınav başvuru işlemlerinin alınması, sınav sonuçlarının ilan edilmesi ve cevap anahtarlarının paylaşılması gibi işlemleri Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştiriyor. Bu sisteme giriş yapmak için ise adayların şifreye sahip olmaları gerekiyor. Bu şifreye sahip olan adaylar, daha sonra şifrelerini değiştirebiliyor. Sınav takviminin yoğun olduğu bu dönemde vatandaşlar da "ÖSYM AİS şifresi nasıl alınır?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, ÖSYM AİS şifresi nasıl alınır? AİS şifresi nasıl değiştirilir? İşte yanıtı!
AİS NEDİR?
ÖSYM aday şifresi, sadece o kişinin bildiği özel soruların cevaplanmasıyla oluşturulan ve adayın kendisinden başkasının onun adına işlem yapabilmesini engelleyen bir güvenlik şifresidir.
ÖSYM AİS ŞİFRESİ NASIL ALINIR?
ÖSYM tarafından yapılan tüm sınavlar için sistemde daha önceden tanımlanmayan adaylar için Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapılan başvuru işleminde adaylara internet erişim şifresi ücretsiz olarak verilmektedir. Bu şifre, adayın sisteme ilk girdiği anda aday tarafından bizzat değiştirilir. Bu şifreler kriptolu ve geriye dönüşümsüz olarak ÖSYM'nin sisteminde tutulmaktadır. İlgili adaydan başkasının şifreyi görmesi, bilmesi ve edinmesi mümkün değildir.
ÖSYM AİS ŞİFRESİ NASIL DEĞİŞTİRİLİR?
ÖSYM AİS şifresini unutmanız durumunda şifreyi yenilemeniz veya sıfırlamanız gerekiyor. ÖSYM'nin aday işlemleri sayfasına girdikten sonra, karşınıza açılan sayfada sizden istenilen T.C. kimlik numarasını ve ekranda gördüğünüz güvenlik numarasınız eksiksiz olarak giriniz.
Güvenlik sorusu aşamasında şifrenizi oluştururken yanıtladığınız cevabı girmeniz gerekmektedir. Bu cevabı eksiksiz ve doğru olarak girmeniz girdikten sonra sizden istenilen tüm bilgileri eksiksiz olarak girdiğinizde şifreniz yenilenecektir.
ÖSYM AİS Güvenlik sorusunu unuttum diyorsanız da, şifrenizi aldığınız merkeze başvurarak yeni şifre talebinde bulunabilirsiniz.