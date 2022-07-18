ÖSYM AİS şifresi nasıl alınır? ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) şifresi nereden alınır? 2022 ÖSYM AİS şifresi alma ve değiştirme ekranı

''ÖSYM AİS şifresi nasıl alınır?'' sorusu, ÖSYM aday şifresini unutanlar veya sisteme ilk kez giriş yapmak isteyen kişiler tarafından araştırılıyor. Bilindiği üzere Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), sınav başvuru işlemlerinin alınması, sınav sonuçlarının ilan edilmesi ve cevap anahtarlarının paylaşılması gibi işlemleri Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştiriyor. Bu sisteme giriş yapmak için ise adayların şifreye sahip olmaları gerekiyor. Bu şifreye sahip olan adaylar, daha sonra şifrelerini değiştirebiliyor. Sınav takviminin yoğun olduğu bu dönemde vatandaşlar da "ÖSYM AİS şifresi nasıl alınır?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, ÖSYM AİS şifresi nasıl alınır? AİS şifresi nasıl değiştirilir? İşte yanıtı!