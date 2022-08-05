Haberler Yaşam Haberleri ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy kimdir? Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu?
Giriş Tarihi: 5.8.2022 11:43 Son Güncelleme: 5.8.2022 11:45

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy kimdir? Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu?

Cumhurbaşkanı kararıyla Resmi Gazete atama kararı sonrası Bayram Ali Ersoy hayatı merak ediliyor. Halis Aygün'ün görevden alınmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'deki atama kararına göre ÖSYM Başkanlığına Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy atandı. Yeni ÖSYM başkanı hakkında bilgi almak isteyenler Bayram Ali Ersoy kimdir, kaç yaşında, nereli, eşi kim, çocuğu var mı, hangi görevlerde bulundu sorusuna yanıt arıyor. Doktora ve yüksek lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Bölümünde tamamlayan Ersoy, 2012'de doçent, 2017'de profesör unvanını aldı. İşte bilgiler

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy kimdir? Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu?

Bayram Ali Ersoy kimdir, kaç yaşında ve nereli sorusunun yanıtı, gelen atama kararı sonrası araştırılıyor. 4 Ağustos tarihli Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı olarak yayınlanan karara göre Prof. Dr. Halis Aygün'den boşalan ÖSYM Başkanlığı görevine Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy atanmıştı. Bu doğrultuda yeni ÖSYM başkanı Bayram Ali Ersoy hakkındaki bilgiler merak konusu oldu. Peki Bayram Ali Ersoy kimdir? Yeni ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu?

PROF. DR. BAYRAM ALİ ERSOY KİMDİR?

Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, ODTÜ Matematik Bölümünden 1996'da mezun oldu. Doktora ve yüksek lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Bölümünde tamamlayan Ersoy, 2012'de doçent, 2017'de profesör unvanını aldı.

Matematik, değişmeli halkalar ve cebirler, grup teorisi ve genellemeler, temel bilimler konularında araştırmalar yapan Ersoy'un ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanan çok sayıda makalesi bulunuyor.

Ersoy, 2017'den bu yana Italian Journal of Pure and Applied Mathematics adlı bilimsel dergide değerlendirme kurul üyesi olarak görev yapıyor.

2017-2020 arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Genel Sekreteri ve Rektör Danışmanı olarak görev yapan Ersoy, 2020'den bu yana aynı üniversitenin Matematik Bölüm Başkanlığı görevini yürütüyordu.

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ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy kimdir? Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu?
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