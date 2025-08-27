ÖSYM ile KPSS lisans ve önlisans sınavları ne zaman, bu sene düzenlenecek mi? İşte 2025 KPSS sınav takvimi

KPSS ALAN BİLGİSİ SINAV TAKVİMİ

Lisans sınavının ardından adaylar için Alan Bilgisi oturumları gerçekleştirilecek. Bu sınavlar, mezun olunan bölümlere göre iki ayrı günde yapılacak. Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Kamu Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler gibi branşlardan sınava girecek adaylar, ÖSYM tarafından açıklanan programa göre salonda yerlerini alacak.

KPSS Alan Bilgisi'nin 1. gün oturumu 13 Eylül'de, 2. gün oturumu ise 14 Eylül'de gerçekleştirilecek.