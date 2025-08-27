ÖSYM ile KPSS lisans ve önlisans sınavları ne zaman, bu sene düzenlenecek mi? İşte 2025 KPSS sınav takvimi

2025 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) için heyecan dorukta. ÖSYM, adayların uzun süredir merakla beklediği sınav takvimini açıkladı. Kamu kurumlarında görev almak isteyen milyonlarca kişi, zorlu maratona hazırlıklarını sürdürüyor. Özellikle lisans ve alan bilgisi oturumlarının yapılacağı tarihler, adayların en çok araştırdığı başlıkların başında geliyor. Peki, 2025 KPSS lisans ve alan bilgisi oturumları ne zaman gerçekleştirilecek?
2025 KPSS LİSANS SINAV TARİHİ BELLİ OLDU!
ÖSYM'nin resmi sınav takvimine göre, KPSS Lisans Genel Yetenek – Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları için başvurular 10 Temmuz itibarıyla sona erdi. Sınava katılacak adayların en çok merak ettiği tarih ise netlik kazandı.
Belirlenen takvime göre, 2025 KPSS Lisans sınavı 7 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek.
KPSS ALAN BİLGİSİ SINAV TAKVİMİ
Lisans sınavının ardından adaylar için Alan Bilgisi oturumları gerçekleştirilecek. Bu sınavlar, mezun olunan bölümlere göre iki ayrı günde yapılacak. Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Kamu Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler gibi branşlardan sınava girecek adaylar, ÖSYM tarafından açıklanan programa göre salonda yerlerini alacak.
KPSS Alan Bilgisi'nin 1. gün oturumu 13 Eylül'de, 2. gün oturumu ise 14 Eylül'de gerçekleştirilecek.