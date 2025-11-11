ÖSYM sınav takvimi 2026 açıklandı mı? KPSS, DGS, MSÜ, ALES, YKS sınav ve başvuru tarihleri bekleniyor

Adaylar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)'nin resmi internet sitesinden yapılacak takvim duyurusuna kilitlenmiş durumda. Genellikle her yılın sonlarına doğru açıklanan 2026 ÖSYM Sınav Takvimi ile üniversite sınavı gibi kritik tarihlere ulaşılacak. İşte, beklenen tarih:
ÖSYM, her yıl yüzlerce farklı sınav düzenlemekle birlikte en çok merak edilen ve en büyük kitleye hitap eden ana sınavların beklenen takvimini sene sonlarında açıklıyor.
Beklenen sınavlar arasında YKS, KPSS, ALES, DGS, MSÜ gibi sınavlar var.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), üniversiteye giriş kapısı olduğu için en çok merak edilen sınavdır.
YKS, genellikle haziran ayında gerçekleşiyor.
TYT, AYT ve YDT şeklinde 3 oturumda düzenlenen üniversite sınavı 2026 için henüz netleşmedi.
Kamu kurumlarında memur olmak isteyen adayların girdiği Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), branşlara ve kadrolara göre farklı tarihlerde düzenlenmektedir.
Ortaöğretim, ön lisans ve lisans KPSS takvimi en çok beklenenler arasında yer alıyor. 2025 yılında KPSS eylül ayında gerçekleşti.