Haberler Yaşam Haberleri ÖSYM sınav takvimi 2026 açıklandı mı? KPSS, DGS, MSÜ, ALES, YKS sınav ve başvuru tarihleri bekleniyor
Giriş Tarihi: 11.11.2025 16:39

Milyonlarca öğrenci ve aday, ÖSYM ile takip edilen 2026 yılı sınav takvimini sabırsızlıkla bekliyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ve Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) gibi kritik sınavların tarihleri, adayların çalışma programlarını belirlemesi açısından hayati önem taşıyor. Peki, 2026 ÖSYM Sınav Takvimi yayımlandı mı? YKS, KPSS ne zaman yapılacak, belli oldu mu? İşte merak edilenler...

Adaylar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)'nin resmi internet sitesinden yapılacak takvim duyurusuna kilitlenmiş durumda. Genellikle her yılın sonlarına doğru açıklanan 2026 ÖSYM Sınav Takvimi ile üniversite sınavı gibi kritik tarihlere ulaşılacak. İşte, beklenen tarih:

2026 ÖSYM SINAV TAKVİMİ YAYIMLANDI MI?

ÖSYM, her yıl yüzlerce farklı sınav düzenlemekle birlikte en çok merak edilen ve en büyük kitleye hitap eden ana sınavların beklenen takvimini sene sonlarında açıklıyor.

Beklenen sınavlar arasında YKS, KPSS, ALES, DGS, MSÜ gibi sınavlar var.

ÖSYM sınav takvimi 2026 yılı için henüz netleşmedi ve adaylar ile paylaşılmadı. ÖSYM'nin resmi takvimi genellikle bir önceki yılın Kasım veya Aralık aylarında yayımlanıyor.

YKS 2026 NE ZAMAN YAPILACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), üniversiteye giriş kapısı olduğu için en çok merak edilen sınavdır.

YKS, genellikle haziran ayında gerçekleşiyor.

TYT, AYT ve YDT şeklinde 3 oturumda düzenlenen üniversite sınavı 2026 için henüz netleşmedi.

KPSS 2026 NE ZAMAN YAPILACAK?

Kamu kurumlarında memur olmak isteyen adayların girdiği Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), branşlara ve kadrolara göre farklı tarihlerde düzenlenmektedir.

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans KPSS takvimi en çok beklenenler arasında yer alıyor. 2025 yılında KPSS eylül ayında gerçekleşti.

