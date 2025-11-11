ÖSYM sınav takvimi 2026 açıklandı mı? KPSS, DGS, MSÜ, ALES, YKS sınav ve başvuru tarihleri bekleniyor

YKS 2026 NE ZAMAN YAPILACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), üniversiteye giriş kapısı olduğu için en çok merak edilen sınavdır.

YKS, genellikle haziran ayında gerçekleşiyor.

TYT, AYT ve YDT şeklinde 3 oturumda düzenlenen üniversite sınavı 2026 için henüz netleşmedi.