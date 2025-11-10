ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2026: YKS, MSÜ, KPSS Lisans-Ön Lisans-Ortaöğretim, DGS, ALES sınavları ne zaman düzenlenecek tarihler belli oldu mu?

2026 yılı ÖSYM sınav takvimi adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. KPSS, ALES, YDS, YKS, DGS ve MSÜ gibi sınavlara katılacak kişiler, sınav tarihlerini ve başvuru detaylarını öğrenmek için takvimin yayımlanmasını bekliyor. Peki, 2026 ÖSYM sınav takvimi yayımlandı mı ve sınav tarihleri ne zaman duyurulacak? İşte detaylar...
2026 ÖSYM SINAV TAKVİMİ YAYINLANDI MI?
ÖSYM, 2026 yılı sınav takvimini henüz ilan etmedi. Geçen yıl takvim 13 Kasım'da duyurulmuştu; bu yıl ise önümüzdeki hafta içinde takvimin kamuoyuna açıklanması öngörülüyor.
SINAVLAR HANGİ TARİHTE DÜZENLENECEK?
2026 yılında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak YKS, MSÜ, KPSS (Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim), DGS, ALES ve YDS sınavlarının tarihleri henüz resmi olarak duyurulmadı. Geçmiş yılların sınav takvimleri incelendiğinde, bu sınavların genellikle aynı dönemlerde gerçekleştirildiği görülüyor. Adaylar, sınav tarihleri açıklanana kadar geçmiş yıllardaki örnek tarihler üzerinden hazırlıklarını planlayabilir.
Adaylar, sınavlara hazırlık sürecini planlayabilmek için ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan osym.gov.tr üzerinden yapılacak duyuruları yakından takip ediyor. Özellikle üniversiteye giriş, kamu personeli alımı ve akademik kariyer hedefleyen adaylar için bu sınavların tarihleri büyük önem taşıyor.