KPSS sınav yeri ile ilgili ÖSYM'den önemli açıklama geldi. Lisans oturumunun iptal olması ve ileri bir tarihe ertelenmesinin ardından adaylardan girecekleri yeni sınavlar için herhangi bir ücret talep edilmeyeceği kaydedilirken duyuruda, adayların sınav merkezi değişikliği taleplerini AİS üzerinden gerçekleştirebileceği bildirildi. Peki; 2022 KPSS sınav takvimi ne zaman açıklanacak, tarihler belli oldu mu? KPSS sınav yeri nasıl değiştirilir? İşte ÖSYM'nin açıklaması.