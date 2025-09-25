Haberler Yaşam Haberleri Ot toplamak için Aladağar’a çıktı! Kayıklarda ölü bulundu
Giriş Tarihi: 25.9.2025 17:32 Son Güncelleme: 25.9.2025 18:03

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde yaylaya gitmek için Aladağlar’a çıkan 33 yaşındaki Murat Düşünceli, kayalıklarda ölü bulundu.

Yahyalı ilçesinde 4 gün önce ot toplayacağını söyleyerek evden çıkan ve bir daha geri dönmeyen Murat Düşünceli için ailesi jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Bunun üzerine harekete geçer 6 kurtarma ekibi Aladağlar'da Murat Düşünceli'yi arayama başladı. Ailesiyle yaptığı son telefon görüşmesinde şarjının bitmek üzere olduğunu söyleyen Düşünceli'nin 4 gün sonra kayalıklarda cesedi bulundu. Düşünceli'nin ot toplarken kayalıklardan düşerek hayatını kaybettiği belirlendi. 2 çocuk babası Murat Düşünceli'nin cesedi kurtarma ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak hastane morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

