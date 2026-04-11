Öteki kadına müebbet

Burdur'da yaşayan üniversite öğrencisi Seray Öztürk (25) geçen yıl evli sevgilisi Adnan Bedir'in (35) eşi Özge Bedir ile konuşmak için evine gitti. Seray Öztürk sitenin girişinde beklerken, yine üniversite öğrencisi olan arkadaşı Tülay Alan (22), konuşmak için eve çıktı. Ancak burada çıkan tartışmada, biri 36 günlük 2 çocuk annesi Özge Bedir'i (35), boğazından bıçaklayarak öldürdü.

Olayla ilgili olarak Burdur 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava dün sonuçlandı. Tülay Alan'ı 'Kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, Seray Öztürk'ü de 'Kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme suçuna azmettirme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptıran mahkeme, bu cezalarda indirim de yapmadı. Adnan Bedir'in ise beraatine karar verildi.