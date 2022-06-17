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Giriş Tarihi: 17.6.2022 12:32

Otel Artemis filmi konusu nedir? Otel Artemis filmi oyuncuları kimler?

Otel Artemis filmi konusu nedir? Otel Artemis filmi oyuncuları kimler?

17 Haziran Cuma ATV ekranlarına gelecek olan Otel Artemis filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Aksiyon, gerilim ve bilim kurgu türlerinde olan filmin yönetmen ve senarist koltuğunda Drew Pearce oturuyor. Jodie Foster, Sterling Brown gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Otel Artemis filmi konusu nedir? Otel Artemis filmi oyuncuları kimler?

Otel Artemis filmi 17 Haziran Cuma akşamı ATV ekranlarına gelecek. Hemşire olarak tanınan Jean Thomas gündüzleri yasal mesleğiyle ilgilenirken akşamları da azılı suçlular için gizli bir hastaneyi yönetmektedir. Hastanede karışıklık çıkması sebebiyle gerilim artarken şehirdeki suçluların güvenli sığınağı olan yer artık onlar için en tehlikeli yer olacaktır. Peki; Otel Artemis filmi konusu nedir? Otel Artemis filmi oyuncuları kimler?

OTEL ARTEMİS KONUSU

'Hemşire' olarak tanınan Jean Thomas gündüzleri yasal mesleğiyle ilgilenirken, aynı zamanda Los Angeles'ın en azılı suçluları için de gizli bir hastaneyi yönetmektedir. Suikastçılar, silah kaçakçıları, hırsızlar ve gangsterlerin hizmet aldığı hastane son teknoloji cihazlarla doludur. Hastaneye gelen bir hastaya üç boyutlu yazıcılar ile yeni bir karaciğer yapılabilir veya hastanın vücuduna nanorobotlar enjekte edilebilir. Ancak Los Angeles sokaklarında şiddetli bir isyan çıktığı gün hastanede işler karışır. Efsanevi mayfa babası Orian Franklin acil bir müdahale için hastaneye gelir fakat ardından gelen Niagara'nın niyeti barışçıl değildir. Hastanedeki 'hastalar' arasında gerilim tırmanırken, Hemşire acil servisteki herkesin hayatını tehlikeye atabilecek bir karar verir. Şehirdeki suçluların güvenli sığınağı olan yer artık onlar için en tehlikeli yerdir…

OTEL ARTEMİS OYUNCULARI

Jodie Foster, Sterling K. Brown, Dave Bautista

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Otel Artemis filmi konusu nedir? Otel Artemis filmi oyuncuları kimler?
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