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Giriş Tarihi: 25.1.2025 17:46 Son Güncelleme: 25.1.2025 19:31

Otel felaketinde hayatını kaybeden ünlü stilist Feray Kanpolat ve kızı Oya Kanpolat son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Bolu Kartalkaya'daki otel faciasında hayatını kaybeden ünlü stilist Feray Kanpolat ve kızı Oya Kanpolat için Sarıyer'deki Aksüt Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Otel felaketinde hayatını kaybeden ünlü stilist Feray Kanpolat ve kızı Oya Kanpolat son yolculuğuna uğurlandı

Bolu Kartalkaya'da çıkan 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının kurbanlarından ünlü isimlere stil danışmanlığı yaptığı öğrenilen Feray Kanpolat ve kızı Oya Kanpolat için Sarıyer Demirciköy Aksüt Camii'nde tören yapıldı. Yangın felaketinde Baba Nogay Kanpolat'ın ise yoğun iş programı nedeniyle katılamaması sonucu hayatta kaldığı kaydedildi.

Yangın faciasında hayatlarını kaybeden Kanpolat ailesinden anne Feray Kanpolat ile kızı Oya Kanpolat için Sarıyer Demirciköy'deki Aksüt Camii'nde düzenlenen cenaze töreninde taziyeleri Baba Nogay Kanpolat kabul etti. Anne Feray Kanpolat ile 14 yaşındaki kızı Oya Kanpolat, Aksüt Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Sarıyer'deki Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Otel felaketinde hayatını kaybeden ünlü stilist Feray Kanpolat ve kızı Oya Kanpolat son yolculuğuna uğurlandı
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