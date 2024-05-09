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Giriş Tarihi: 9.5.2024 11:21 Son Güncelleme: 9.5.2024 13:16

Otel güvenlik görevlisi trafik kazasında hayatını kaybetti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde servis midibüsü ile motosikletin çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

İHA
Otel güvenlik görevlisi trafik kazasında hayatını kaybetti

Kaza, Kızılağaç Mahallesinde yaşandı. Oteller bölgesinden D 400 karayolu istikametine gitmekte olan Tacettin Kılıç'ın kullandığı 46 S 3022 plakalı servis midibüsü ile karşı istikamette gelen İbrahim Can Ayra' nın kullandığı 02 AEL 125 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Kazada midibüsüne altında 20 metre sürüklenen motosikletin sürücüsü İbrahim Can Ayra olay yerinde hayatını kaybetti.

33 yaşındaki İbrahim Can Ayra'nın cenazesi Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri inceleme, Adli Tabip ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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Otel güvenlik görevlisi trafik kazasında hayatını kaybetti
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