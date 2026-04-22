Otel havuzunda boğulma tehlikesi geçirmişti: Küçük çocuk yaşam savaşını kaybetti!

Olay, 11 Nisan'da ilçedeki bir otelde meydana geldi. Oteldeki havuza girdikten sonra boğulma tehlikesi geçiren M.O.B.'yi fark eden çevredekiler, onu hareketsiz halde dışarı çıkardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, M.O.B.'yi ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

HAYATINI KAYBETTİ

Yoğun bakımda tedavisi süren M.O.B., 11 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti. M.O.B.'nin cenazesi otopsi için hastane morguna konuldu. Olayın ardından otel müdürü S.T., otelin mesul müdürü M.E. ve havuz görevlisi A.O.Ç. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör