Otel havuzunda boğulma tehlikesi geçirmişti: Küçük çocuk yaşam savaşını kaybetti!

Giriş Tarihi: 22.04.2026 16:33

Nevşehir’in Kozaklı ilçesindeki bir otelin havuzunda boğulma tehlikesi geçirip hastanede tedaviye alınan M.O.B. (8), isimli erkek çocuğu 11 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

DHA
  • ABONE OL

Olay, 11 Nisan'da ilçedeki bir otelde meydana geldi. Oteldeki havuza girdikten sonra boğulma tehlikesi geçiren M.O.B.'yi fark eden çevredekiler, onu hareketsiz halde dışarı çıkardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, M.O.B.'yi ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

HAYATINI KAYBETTİ

Yoğun bakımda tedavisi süren M.O.B., 11 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti. M.O.B.'nin cenazesi otopsi için hastane morguna konuldu. Olayın ardından otel müdürü S.T., otelin mesul müdürü M.E. ve havuz görevlisi A.O.Ç. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#NEVŞEHİR

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA