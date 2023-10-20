Otel işletmecisi araç içinde infaz

Eyüpsultan Karadolap Mahallesinde iki gün önce saat 22.50'de meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Polise gelen ihbarda iki kişinin silahlı saldırıya uğradığı bildirildi. Olay yerine giden polis iki kişi yaralı buldu. Çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan iki kişinin Hamza Yılmaz ve Ferhat T. adında kişiler olduğu belirlendi. Ağır yaralı olarak hastaneye götürülen ve otel işletmecesi olduğu belirtilen Hamza Yılmaz tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

KURŞUN YAĞMURUNA TUTULMUŞLAR

Olayın ardından çalışma yapan polis, saldırının detaylarını ortaya çıkarttı. Elde edilen bilgiler ve güvenlik kamera görüntülerine göre, Hamza Yılmaz ve arkadaşı Ferhat T., park edilmiş aracın içinde beklerken silahlı saldırıya uğruyor. Motosikletten silahla inen iki kişiden biri, araçtakilerini kurşun yağmuruna tutuyor. Yapılan çalışmalarda Ferhat T.'ye 6 , Hamza Yılmaz'a iki kurşun isabet etti. Olayın ardından polis çok yönlü çalışma başlattı. Saldırıya uğrayan iki kişinin tüm bağlantıları incelemeye alındı. Saldırganların kimliklerinin tespit edilmesi için çalışma derinleşti.