Otel odasında ölü bulundu

Edinilen bilgilere göre, Çepni Mahallesi Haritacı Osman Bey Sokak'ta bulunan bir otelde kalan Ayhan Şafak'tan uzun süre haber alamayan otel görevlileri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine otele polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Görevlilerin kapıyı açmasıyla odaya giren ekipler, Şafak'ı hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, 57 yaşındaki Şafak'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Şafak'ın cenazesi, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.