Otel odasında sahte dolar ve euro ele geçirildi

Yapılan bir ihbar üzerine harekete geçen İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Bağcılar İlçesi'nde bulunan bir otele "Sahte Döviz" operasyonu düzenledi. Söz konusu otelin baskın düzenlenen bir odasında yapılan detaylı aramalarda; 25 bin sahte dolar ve 58 bin sahte Euro ve iki para (Döviz) sayma makinesi ele geçirildi.

Gerçeğine birebir uygun imal edilmiş olan sahte dövizleri para (Döviz) sayma makinelerinden geçirerek test ettikleri ve ardından piyasaya sürdükleri iddia edilen üç kişi yakalanarak gözaltına alındı. O anlar ve operasyon polis kameralarına yansıdı.

Sahte dövizlere ve para sayma makinelerine polisler tarafından el konulurken, üç suç ortağı da yasal işlemleri için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.