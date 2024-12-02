Haberler Yaşam Haberleri Otel odasında sahte dolar ve euro ele geçirildi
Giriş Tarihi: 2.12.2024 09:42 Son Güncelleme: 2.12.2024 10:05

Otel odasında sahte dolar ve euro ele geçirildi

İstanbul’da bir otel odasına düzenlenen operasyonda; 25 bin sahte dolar ve 58 bin sahte Euro ele geçirildi. Üç kişi yakalandı.

Emir SOMER Emir SOMER
Otel odasında sahte dolar ve euro ele geçirildi

Yapılan bir ihbar üzerine harekete geçen İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Bağcılar İlçesi'nde bulunan bir otele "Sahte Döviz" operasyonu düzenledi. Söz konusu otelin baskın düzenlenen bir odasında yapılan detaylı aramalarda; 25 bin sahte dolar ve 58 bin sahte Euro ve iki para (Döviz) sayma makinesi ele geçirildi.

Gerçeğine birebir uygun imal edilmiş olan sahte dövizleri para (Döviz) sayma makinelerinden geçirerek test ettikleri ve ardından piyasaya sürdükleri iddia edilen üç kişi yakalanarak gözaltına alındı. O anlar ve operasyon polis kameralarına yansıdı.

Sahte dövizlere ve para sayma makinelerine polisler tarafından el konulurken, üç suç ortağı da yasal işlemleri için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Otel odasında sahte dolar ve euro ele geçirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA