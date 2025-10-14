Otel odasında şüpheli ölüm: 66 yaşındaki adamın cansız bedeni bulundu!

Olay, Söke'nin Yenicami Mahallesi'nde bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık iki aydır otelde konaklayan A.F.T.'den bir süredir haber alamayan otel çalışanları, durumdan şüphelenerek odasına girdi. Görevliler, 66 yaşındaki adamı hareketsiz halde görünce durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Otele gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde A.F.T.'nin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından A.F.T.'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.