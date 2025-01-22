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Giriş Tarihi: 22.1.2025 16:50 Son Güncelleme: 22.1.2025 16:54

Otel yangını anne ve kızı hayattan kopardı: Trabzon’lu Ferda Apak ve genç yüzücü kızı hayatını kaybetti

Sömestr tatili için 11 yaşındaki kızı Vedia Nil Apak ile Bolu Kartalkaya’ya giden anne Ferda Apak kaldıkları Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatlarını kaybetti.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Otel yangını anne ve kızı hayattan kopardı: Trabzon’lu Ferda Apak ve genç yüzücü kızı hayatını kaybetti

Aslen Trabzon'un Çaykara ilçesinden olan İstanbul doğumlu Trabzonspor kongre üyesi 40 yaşındaki Ferda Apak, Fenerbahçe Kulübü'nün genç yüzücüsü 11 yaşındaki kızı Vedia Nil Apak otelde çıkan yağında hayatlarını kaybetti.

Spor tutkusu ve ailesine olan bağlılığıyla bilinen Ferda Apak, yüzücü kızı Vedia Nil'in başarılarına tanıklık etmek için sabırsızlanan bir anneydi. Ancak tatil yapmak için gittikleri o otel, anne-kızın hayatını son verdi.

Hayatını spor ve sevgiyle şekillendiren bu anne-kızın hikayesi, herkesin yüreğinde derin bir iz bıraktı. Şimdi geriye, bir otel odasında yitip giden umutların sessiz yankısı kaldı.

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Otel yangını anne ve kızı hayattan kopardı: Trabzon’lu Ferda Apak ve genç yüzücü kızı hayatını kaybetti
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