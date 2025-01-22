Otel yangını anne ve kızı hayattan kopardı: Trabzon’lu Ferda Apak ve genç yüzücü kızı hayatını kaybetti

Spor tutkusu ve ailesine olan bağlılığıyla bilinen Ferda Apak, yüzücü kızı Vedia Nil'in başarılarına tanıklık etmek için sabırsızlanan bir anneydi. Ancak tatil yapmak için gittikleri o otel, anne-kızın hayatını son verdi.

Hayatını spor ve sevgiyle şekillendiren bu anne-kızın hikayesi, herkesin yüreğinde derin bir iz bıraktı. Şimdi geriye, bir otel odasında yitip giden umutların sessiz yankısı kaldı.