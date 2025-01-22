Otel yangını anne ve kızı hayattan kopardı: Trabzon’lu Ferda Apak ve genç yüzücü kızı hayatını kaybetti

Aslen Trabzon'un Çaykara ilçesinden olan İstanbul doğumlu Trabzonspor kongre üyesi 40 yaşındaki Ferda Apak, Fenerbahçe Kulübü'nün genç yüzücüsü 11 yaşındaki kızı Vedia Nil Apak otelde çıkan yağında hayatlarını kaybetti.
Spor tutkusu ve ailesine olan bağlılığıyla bilinen Ferda Apak, yüzücü kızı Vedia Nil'in başarılarına tanıklık etmek için sabırsızlanan bir anneydi. Ancak tatil yapmak için gittikleri o otel, anne-kızın hayatını son verdi.
Hayatını spor ve sevgiyle şekillendiren bu anne-kızın hikayesi, herkesin yüreğinde derin bir iz bıraktı. Şimdi geriye, bir otel odasında yitip giden umutların sessiz yankısı kaldı.