Otel yangını faciasında 7 sanığa, 78’er kez ‘olası kastla öldürme’ suçlaması

Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel'deki yangın faciasına ilişkin, savcılık 22 Eylül'de yapılacak ikinci duruşma öncesi esas hakkındaki mütalaasını Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne sundu. Savcının mütalaasında, aralarında otel sahibi Halit Ergül, damadı ve otel genel müdürü Emir Aras, Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir ve muhasebe müdürü Kadir Özdemir'in de bulunduğu 7 sanık için 78 kez "olası kastla öldürme" suçundan 1950'şer yıla, "olası kastla kasten yaralama" ve "olası kastla nitelikli mala zarar verme" suçlarından 178 yıl 582'şer aya kadar hapis cezası talep edildi. Ergül'ün eşi Emine Murtezaoğlu ile kızları Ceyda Hacıbekiroğlu ve Elif Aras hakkında ise 'Bilinçli taksirle ' suçundan cezalandırılmaları talep edildi.