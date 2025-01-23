Otel yangınında ölen Esra toprağa verildi

Turizm ve Gastronomi Bölümünden mezun olan Esra Nazik, Kartalkaya'daki otelde1 ay önce aşçı olarak işe başladı. Genç kız çıkan yangında hayatını kaybetti. Esra Nazik'in cenazesi Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından baba Süleyman Nazik'e teslim edildi. Esra Nazik için öğle namazına müteakip Konya'da cenaze töreni düzenlendi.

Kılınan cenaze namazına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Burak Demiralp, Konya Valisi İbrahim Akın, genç kızın ailesi ve yakınları ile çok sayıda kişi katıldı. Esra'nın cenazesi Anasultan Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.