Otelde mini buzdolabından çıkan yangın korkuttu: Otelde mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı

Yangın, saat 18.15 sıralarında 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre otelin giriş katındaki mutfakta bulunan mini buzdolabında çıkan yangın kısa sürede büyüyerek odaya yayıldı. Dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken otelin 6'ncı katında mahsur kalan 6 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Dumandan etkilenen 1 kişi ambulansta ayakta tedavi edildi. Yangında yaralanan olmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!