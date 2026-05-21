Otelde silahlı çatışma! Kurşunlar havada uçuştu: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Olay, 21 Mayıs 2026 Perşembe günü saat 02.00 sıralarında Hendek ilçesine bağlı Hicriye Mahallesi'nde bulunan bir otelde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, otel sahibi 62 yaşındaki Cavit Yılmaz ile 52 yaşındaki A.Y. ve otelde müşteri olarak bulundukları öğrenilen 26 yaşındaki Ufuk Sezer, 52 yaşındaki L.M., 55 yaşındaki M.S. ve 34 yaşındaki E.Ş. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.



TARTIŞMA SİLAHLI ÇATIŞMAYA DÖNÜŞTÜ

Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar silahlarına sarılarak birbirlerine karşılıklı ateş açtı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.



2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Silahlı çatışmada ağır yaralanan otel sahibi Cavit Yılmaz ile müşteri Ufuk Sezer, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Olayda yaralanan M.S.'nin ise hastanede tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olayın ardından polis ekipleri tarafından L.M., A.Y. ve E.Ş. gözaltına alındı. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, olaya ilişkin geniş çaplı tahkikat başlatıldı.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör