Oteldeki facia ucuz atlatıldı

Bursa'da 7 katlı otelde çıkan yangında hızla tahliye edilen 35 kişiden 8'i dumandan etkilendi. Üst katlarda mahsur kalanlar, kurtarılmayı beklerken facia ucuz atlatıldı. Nilüfer İlçesi Görükle Mahallesi'nde önceki gün gece saatlerinde bir otelin eksi 1'inci katındaki SPA bölümünde çıkan yangına müdahale etmek için gelen itfaiye ekipleri, aralarında turistlerin de bulunduğu 27 odadaki toplam 35 kişiyi tahliye etti. Yoğun dumana maruz kalan 8 kişi tedaviye alınırken yangın kontrol altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.