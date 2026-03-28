Haberler Yaşam Haberleri Otele odasında havluyla yakalanmıştı: Uşak Belediye Başkanı'na destek programına kimse katılmadı
Giriş Tarihi: 28.03.2026 18:03

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında işlem başlatıldı. Yalım, Ankara'daki bir otel odasında 21 yaşındaki sevgilisiyle birlikte yakalanmıştı. Uşak Belediyesi önünde düzenlenmesi planlanan destek programı beklenen ilgiyi görmedi. Belediye Başkanı Özkan Yalım’a destek amacıyla yapılacağı duyurulan toplantı için hazırlanan alan bomboş kaldı.

Uşak Belediyesi önünde yapılması planlanan Özkan Yalım'a destek toplantısı için hazırlanan belediye önündeki meydan, bomboş kaldı. Hazırlıklar boşa çıktı.

SORUŞTURMA GÜNDEMDE

Uşak Belediyesi ve Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma iddialarıyla başlatılan soruşturma, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Dün başlatılan soruşturmanın ardından kentte yaşayan vatandaşlar gelişmeleri gün boyunca yakından takip etti.

PARTİDEN AÇIKLAMALAR GELDİ

CHP Uşak İl Başkanı Celalettin Çoban ise belediye başkanlığı görevini vekaleten Tolga Pirinçci'nin yürüteceğini duyurdu.

HAZIRLIKLAR BOŞA ÇIKTI

Parti üyeleri ve bazı vatandaşlar gün içerisinde belediye binası ve parti binası önünde toplanarak Özkan Yalım'a destek verecekti. Ancak bugün gerçekleştirilmesi planlanan programa katılım olmadı.

