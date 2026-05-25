Haberler Yaşam Haberleri Oteli saran kötü koku sonrası acı gerçek ortaya çıktı: 6 gün önce hayatını kaybetmiş!
Giriş Tarihi: 25.05.2026 18:40 Son Güncelleme: 25.05.2026 18:51

Elazığ'da bir oteli saran kötü koku acı gerçeği ortaya çıkardı. Kendisinden uzun süre haber alınamayan 72 yaşındaki Tacim Yeşil ölü odasında ölü olarak bulundu. Yaşlı adamın 6 gün önce hayatını kaybettiği belirlenirken, cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Olay, merkeze bağlı İcadiye Mahallesi Kuyulu Sokak'ta bulunan bir otelde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yurt dışından memleketi Elazığ'a gelen Tacim Yeşil (72) otele yerleşti.

Burada bir süre kaldıktan sonra tekrar yurt dışına gidecek olan şahıstan uzun süre haber alınamadı. Ardından kaldığı oteli koku sarınca durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine otele polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, odaya girdiklerinde şahsın hareketsiz şekilde yattığını gördü. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. İlk incelemelere göre yaklaşık 6 gün önce öldüğü belirlenen yaşlı adamın cansız bedeni, polis ve cumhuriyet savcısının yaptığı incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

Haber Girişi Serhat Kandiloğlu - Editör
