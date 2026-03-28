Otizmli çocuk drone'la aranıyor
Giriş Tarihi: 28.03.2026

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde haber alınamayan otizmli çocuk için arama çalışması devam ediyor. Malatya'dan Çelikhan ilçesine bağlı Doğanlı Köyü'ndeki yakınlarının yanına ailesiyle misafirliğe gelen 8 yaşındaki otizmli Fırat Can Temel, önceki evden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Evin yakınındaki dere yatağında jandarma, UMKE, AFAD, polis dalgıç ekipleri ile arama kurtarma çalışması başlatıldı. Çok sayıda ekibin katıldığı arama kurtarma çalışması dere yatağı ile sulak alanlarda sürüyor. Çalışmalarda iz takip köpeği ile drone da kullanılıyor.

