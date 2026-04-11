Otizmli dostlar zirveyi kimseye bırakmadı

Aksaray'da yaşayan 21 yaşındaki otizmli ikizler İbrahim Enes ve İsmail Eren Arık ile dostları otistik Enes Utku Koçak birlikte tarih yazıyor. Aksaray Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü 2. sınıf öğrencisi İsmail Eren ile aynı bölümde 1. sınıf öğrencisi İbrahim Enes ve Spor Yöneticiliği Bölümü 2'nci sınıfta olan Enes Utku, yüzme branşında gösterdikleri üstün başarının ardından birlikte tekvandoya başladı. 3 iyi dost olan Arık kardeşler ve Enes Utku, Türkiye Parapoomsae Şampiyonası'nda Türkiye Şampiyonu oldu. Uluslararası 13. Türkiye Açık G2 Tekvando Turnuvası'nda ülkemizi milli takım adına temsil eden ikizler ve Enes Utku, Rusya'yı geçerek şampiyon olmayı başararak el ele verdikten sonra her şeyi başarabileceklerini gösterdi.

