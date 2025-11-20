Haberler Yaşam Haberleri Otizmli genci darbeden vicdansız fırıncı tutuklandı
Otizmli genci darbeden vicdansız fırıncı tutuklandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yüzde 85 otizmli ve epilepsi hastası Ertuğrul Şenol, bisikletle dolaştığı sırada bir fırının odunluğuna baktı. İddiaya göre, Şenol'un odunluğa baktığını gören iş yeri çalışanı Y.D., Şenol'u zorla içeri sokarak odunla darbedip ardından da sokağa attı. Gözaltına alınan fırın çalışanı sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Olay, 16 Kasım'da saat 16.30 sıralarında Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzde 85 otizmli ve epilepsi hastası Ertuğrul Şenol (32), bisikletle dolaştığı sırada bir fırının odunluğuna baktı. İddiaya göre, Şenol'un odunluğa baktığını gören iş yeri çalışanı Y.D., Şenol'u zorla içeri sokarak odunla darbetti.

KAFASINA 6 DİKİŞ ATILDI

Şüphelinin vücudunun çeşitli yerlerine vurduğu şahsı daha sonra iş yerinden sokağa attığı öne sürüldü. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Şenol'un kafasına 6 dikiş atılarak, kolu alçıya alındı. Aile, şüpheli hakkında şikayetçi oldu.

SEVK EDİLDİĞİ ADLİYEDE TUTUKLANDI
Gözaltına alınan fırın çalışanı Y.D., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

