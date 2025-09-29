Oto fareleri yakalandı

İstanbul Emniyetince, 73 yaşındaki ve 29 suç kayıtlı A.G.'nin de aralarında bulunduğu U.K.(42), Y.D.(45) ve U.K.(57)'nın özellikle Avcılar, Küçükçekmece, Sultangazi, Bahçelievler ve Bağcılar ilçelerinden aynı model ve marka araçları çaldıkları tespit edildi.Şüphelilerin otomobilleri taklit kontak anahtarı uydurmak suretiyle çaldıkları, çalmış oldukları otomobilleri ilk önce Bağcılar/Mahmutbey Mahallesi veya Küçükçekmece/Mehmet Akif Mahallesi dahilinde bulunan ara sokaklara gizledikleri anlaşıldı. Daha sonra ise tekrar bıraktıkları yerlerden alarak parçalayıp yedek parça olarak sattıkları veya piyasadan satın almış oldukları ağır hasarlı otolarla çenç yaptıkları anlaşıldı. Şüphelilerin 8 adet Oto Hırsızlığı, 2 adet Resmi Belgede Sahtecilik olmak üzere toplamda 10 eylem gerçekleştirdiği belirlendi. Çalındığı tespit edilen 3 çalıntı oto ele geçirildi.