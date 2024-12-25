Haberler Yaşam Haberleri Oto faresi yakayı ele verdi: Hakkında 11 yakalama kararı 62 suç kaydı çıktı!
Giriş Tarihi: 25.12.2024 11:08 Son Güncelleme: 25.12.2024 11:16

Oto faresi yakayı ele verdi: Hakkında 11 yakalama kararı 62 suç kaydı çıktı!

İstanbul Bahçelievler’de sokakta park halinde duran araçların yanına yanaşıp multimedya sistemlerini çalan hırsız Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Daha önceden poliste 62 suç kaydı bulunan şüphelinin, 12 yıl 7 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle arandığı ortaya çıktı. Hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından görüntülenen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Oto faresi yakayı ele verdi: Hakkında 11 yakalama kararı 62 suç kaydı çıktı!

Bahçelievler'de park halindeki otomobillerde meydana gelen hırsızlık olayları üzerine soruşturma başlatıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü ve Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları incelemede şüphelinin hırsızlık olaylarının bazılarında, güvenlik kameraları tarafından görüntülendiğini belirledi. Görüntülerde elindeki fenerle dolaşan şüphelinin araçların içine baktığı, ardından gözüne kestirdiği otomobillerin multimedya sistemlerini çaldığı görülüyor.

62 SUÇ KAYDI, 11 YAKALAMA KARARI, 12 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri bu görüntülerin izini sürerek şüpheli S.Ö.'yü Küçükçekmece'de düzenlendiği operasyonla gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelinin daha önceden poliste 62 suç kaydı olduğu belirlendi. Şüphelinin daha önceki suçlardan 12 yıl 7 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı da ortaya çıktı. Şüphelinin ayrıca mahkemeler tarafından hakkında çıkarılan 11 yakalama kararı bulunduğu belirtildi. Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan şüpheli S.Ö.'nün 6 araçtan hırsızlık yaptığı belirlendi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Oto faresi yakayı ele verdi: Hakkında 11 yakalama kararı 62 suç kaydı çıktı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA