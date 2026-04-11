Oto galeriye el bombalı saldırı: 5 kişi tutuklandı!

EL BOMBASININ PATLADIĞI ANLAR KAMERADA

Oto galeriye düzenlenen el bombalı saldırı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosiklet kaskı takan şüphelinin önce iş yerinin camına bir cisim, ardından da el bombasını fırlattığı; iş yerinden sekerek yere düşen bombanın bir süre sonra patladığı ve şüphelinin olay yerinden kaçtığı anlar yer aldı.