Oto sanayide yüzyılın karışıklığı! Müşterinin arabasını almaya gitti gerçek sonradan ortaya çıktı: Polis ekipleri bile şaşkına döndü

HIRSIZLIK DEĞİL YÜZYILIN TESADÜFÜ

İlginç olayın, aracında arıza oluşan bir müşterinin sanayideki ustasına gidip aracının anahtarını teslime derek Kötekli Mahallesi'nde bulunan evinin önündeki aracın dükkana getirilip tamir edilmesini istemesi ile yaşandığı öğrenildi. Kendisine teslim edilen anahtar ile müşterisinin sokağına değil bir alt sokağa giren tamirci ustasının elindeki anahtar ile aynı marka ve aynı model aracı çalıştırıp tamir için dükkanına götürdüğü öğrenildi. Olayın hırsızlık değil ilginç bir yanlışlık sonucu yaşandığının ortaya çıkması üzerine araç sahibi şikayetinden vazgeçerken, polis ilginç olayla ilgili tutanak tutarak ustayı da gerçek aracın tamirini yapması için salıverdi. Ancak, aynı marka ve modeldeki iki farklı otomobilin kilit sisteminin birbirine uyum sağlaması, olay yerine gelen polis ekiplerini bile hayrete düşürdü.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör