Oto tamir atölyesinde çıkan yangında 5 araç kullanılamaz hale geldi

Korkunç yangın, gece 01.00 sıralarında Kepez ilçesi Şafak Mahallesi Akdeniz Sanayi Sitesi 5005 sokak üzerinde bulunan bir oto tamir ve bakım servisinde meydana geldi. Sanayi sitesi içerisinde devriye görevi yapan özel güvenlik görevlileri bir iş yerinden dumanların yükseldiğini görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdiler. İhbarın ardından bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Verilen adrese gelen ekipler yaklaşık bin 300 metrekarelik kapalı alandaki iş yerindeki yangına dört koldan müdahale etti.

EKİPLER 3 SAAT MÜCADELE ETTİ

İçerisinde çok sayıda araç, boya ve yanıcı maddelerinde bulunduğu iş yerindeki yangının bitişiğindeki diğer iş yerlerine sıçramaması ekipler yoğun çaba harcarken takviye ekipler sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanıcı maddelerin bulunduğu iş yerinde ki yangına köpükle hem içeriden hem de dışarıdan merdiven yardımıyla müdahale etti. Alevlerin sardığı işlerinin çatısı çökerken, yangın bitişikteki bir iş yerine de sıçradı. İtfaiye ekipleri yangının büyümemesi için dört bir yandan uğraş verdi.

ARAÇLARI KURTARMAK İÇİN ÇALIŞTILAR

Bu sırada yangını haber alarak gelen iş yeri çalışanları ve vatandaşlar alevlerin kapladığı iş yerinde bulunan araçları dışarı çıkarmak için seferber oldu. Müşterilere ait tamir için gelen otomobillerin bazıları forklift ve vatandaşların yardımıyla dışarı çıkarıldı. İçerişinde yaklaşık 15 aracın bulunduğu öğrenilen iş yerinde 5 araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Bazı araçlarda ise kısmen yanma meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak iş yerinde soğutma çalışması yapıldı. İş yerinde ve araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör