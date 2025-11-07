Oto tamirhanesinde korkunç saldırı! Çocuğunun yanında saldırıya uğradı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir oto tamirhanesinde aracının tamir edilmesini beklerken dışarıda trafik tartışması nedeniyle zor durumda kalan bir çifte yardım etmek isteyen Kadir Araç 6 kişi tarafından satır ve sopalı saldırıya uğradı. Kadir Araç saldırıya uğradığı esnada 4 yaşındaki oğlu da yanındaydı.

SOPA VE SATIRLA SALDIRDILAR

Aracının tamir edilmesini beklerken dışarıdan sesler duyarak dışarıya çıkan mağdur Kadir Araç yaşanılanları anlattı. Araç, "Dışarıya çıktım. Bir aileyle birinin tartıştığını gördüm. Küfür ve hakaret sesleri duydum. Dışarıya çıktığımda karşı taraftaki arkadaş yanında hanımı olan beyefendiye hakaretler ediyordu. Ne yapıyorsun diyerek müdahale etmek istedim. Sonra esnaf çıktı, diğer arkadaşlar çıktı. Küfür eden şahıs gitti. 5 dakika sonra dükkanın içerisinde biz otururken bize sopalarla satırlarla saldırdılar. Yanında beş kişi daha getirmişti" dedi.

ÇOCUĞUM GECE HİÇ UYUYAMADI

Darp edilmesi sonucu yaralanan Araç, "Kavga esnasında koluma ve bacağıma sopa darbesi geldi. Kolumda bir çatlak ve kırık parçaları var. Bacağımda bir biraz Zedelenme var. Çocuğum bu durumdan çok etkilendi. Ben aslında ona çok üzüldüm. Olay gecesi hiç uyuyamadı. Biz de uyuyamadık. Psikoloji ister istemez bozuldu, etkilendi" ifadelerini kullandı.

"ÇOCUĞUNUN YANINDA DARP EDİYORLAR"

Olay anını güvenlik kameralarından izleyerek tanıktık eden İsmail Kaan Öz yaşanılanları anlattı. İsmail Kaan Öz, "Kadir Araç dükkana geliyor çocuğuyla beraber arabasını yaptırmaya. Beklerken kadınla adam yoldan geçerken U dönüşü yapan araba kadınla adamın üstüne sürüyor. Ondan sonra adamla tartışıyorlar. Kadın eşini de alıyor bu tarafa gel uyma diyor. Arabalı olanlar küfür ediyor kadının eşine. Kadir de ayıp değil mi küfür etme diye kızıyor. Arabalı olan da gidiyor. 5 dakikadan sonra o arka tarafta yerde 6 kişi sopalarla, sallamalarla giriyorlar dükkana. Dükkanın içinde adamı, çocuğunu yanında darp ediyorlar" dedi.