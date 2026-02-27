Oto yıkamacı silah imalathanesi çıktı

İSTANBUL Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı 2022 yılında bir araçta bulunan 3 adet ruhsatsız silahın ardından başlattığı soruşturmayı genişletti. Yürütülen soruşturma kapsamında Küçükçekmece'de kurusıkı tabancaları merdiven altı atölyelerde ateşli silaha çeviren, ithal silahların (Glock, Grip Zone, HS, Sıg sauer) imitasyon modellerini üreten ve uzun namlulu otomatik tüfekleri de satarak haksız ekonomik kazanç elde ettikleri saptanan büyük bir örgüte ulaşıldı. Liderliğini Gökhan Çetin'in yaptığı örgütün faaliyetlerini Küçükçekmece'de oto yıkama kılıfı adı altında gerçekleştirdiği belirlendi. Örgüt yöneticisi Gökhan Çetin'in 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme', 'izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme ve satma' ve 'suç üstlenme' suçlarından 41 yıla kadar hapsi talep edildi.

