Haberler Yaşam Haberleri Otoban Hız Sınırı Tablosu – Şehir İçi, Şehir Dışı, Otoyol ve Otoban Hız Sınırı Azami Kaç?
Giriş Tarihi: 30.3.2023 10:57 Son Güncelleme: 30.3.2023 10:57

Otoban Hız Sınırı Tablosu – Şehir İçi, Şehir Dışı, Otoyol ve Otoban Hız Sınırı Azami Kaç?

Trafiğe çıkanlar, otoban hız sınırı 2023 güncel durumunu öğrenmelidir. Otoyol hız sınırı 2023, otomobiller için 130 km/s olarak belirlenmiştir. Azami hız sınırları ve bölünmüş yol hız sınırı, araçlara göre değişir. Hız sınırı cezaları almamak için şehir içi hız sınırı hakkında bilgi alınmalıdır. Şehirler arası hız sınırı ne kadar? Kamyonet, otobüs ve otomobil otobanda hız sınırı kaç?

Otoban Hız Sınırı Tablosu – Şehir İçi, Şehir Dışı, Otoyol ve Otoban Hız Sınırı Azami Kaç?

Otoban hız sınırı 2023, sürücüler için araştırılması gereken bir konudur. Otoyol hız sınırı 2023 her araç için farklıdır. Bölünmüş yol hız sınırı ile azami hız sınırları araç tipine göre değişkenlik gösterir. Her sürücünün şehir içi hız sınırı ile ilgili detayları öğrenmesi gerekir. Bu, hız sınırı cezaları almamak açısından önemlidir. Kamyonet, otobüs ve otomobil otobanda hız sınırı kaç? Şehirler arası hız sınırı ne kadar?

Otoyol Hız Sınırı Kaç?

Otoyol ve otoban hız sınırları, tüm sürücüleri yakından ilgilendiren bir konudur. Araçların büyüklükleri göz önüne alınarak farklı hız sınırları belirlenmiştir. Trafik kazalarını önlemek ve hız sınırı ihlali nedeniyle para cezası almamak açısından bunlara dikkat etmek gerekir. 2023 yılına göre aşırı hız nedeniyle kesilen trafik ceza oranları şu şekildedir; %30 oranında aşanlara 952 TL, %30 ve %50 arasındakilere 1.979 TL, %50'yi geçenler için ise 4.064 TL para cezası kesilmektedir. Ayrıca hız sınırını üst üste 5 kez aşanların ehliyetlerine 1 yıl süreyle el konulmaktadır. Bu tip durumlarla karşılaşmamak için otoban ve otoyol hız sınırları öğrenilmelidir. Aşağıda 2023 otoban hız sınırları verilmiştir.

Otomobil: 130 - 140 km/s

Minibüs: 100 km/s

Otobüs: 100 km/s

Kamyonet: 95 km/s

Kamyon: 90 km/s

Panelvan: 100 km/s

Çekici: 120 km/s

Motosiklet (L3): 100 km/s

Motosiklet (L4, L5, L7): 80 km/s

Tehlikeli Madde Taşıyan Araçlar: 70 km/s

Özel Yük Taşıyan Araçlar: 60 km/s

2023 yılına göre şehir içi sabit hız sınırları ise şu şekilde;

Otomobil: 50 km/s

Minibüs: 50 km/s

Otobüs: 50 km/s

Kamyonet: 50 km/s

Kamyon: 50 km/s

Panelvan: 50 km/s

Çekici: 50 km/s

Motosiklet (L3): 50 km/s

Motosiklet (L4, L5, L7): 50 km/s

Tehlikeli Madde Taşıyan Araçlar: 30 km/s

Özel Yük Taşıyan Araçlar: 30 km/s

Bisiklet: 30 km/s

Traktör: 20 km/s

İş makinesi: 20 km/s

Bölünmüş yol hız sınırları 2023 yılındaki düzenlemeye göre aşağıdaki gibidir.

Otomobil: 110 km/s

Minibüs: 90 km/s

Otobüs: 90 km/s

Kamyonet: 85 km/s

Kamyon: 85 km/s

Panelvan: 100 km/s

Çekici: 110 km/s

Motosiklet (L3): 90 km/s

Motosiklet (L4, L5, L7): 80 km/s

Tehlikeli Madde Taşıyan Araçlar: 60 km/s

Bisiklet: 45 km/s

Traktör: 40 km/s

İş makinesi: 20 km/s

Çift şeritli yollar için 2023'te uygulanan hız sınırları ise şu şekilde;

Otomobil: 90 km/s

Minibüs: 80 km/s

Otobüs: 80 km/s

Kamyonet: 80 km/s

Kamyon: 80 km/s

Panelvan: 85 km/s

Çekici: 90 km/s

Motosiklet (L3): 80 km/s

Motosiklet (L4, L5, L7): 70 km/s

Tehlikeli Madde Taşıyan Araçlar: 50 km/s

Bisiklet: 45 km/s

İş makinesi: 20 km/s

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Otoban Hız Sınırı Tablosu – Şehir İçi, Şehir Dışı, Otoyol ve Otoban Hız Sınırı Azami Kaç?
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