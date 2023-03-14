Haberler Yaşam Haberleri Otobüs Bileti İptal Edilir Mi? Erken Alınan Otobüs Bileti Ne Zamana Kadar İptal Edilir?
Giriş Tarihi: 14.3.2023 15:37 Son Güncelleme: 14.3.2023 15:37

Otobüs Bileti İptal Edilir Mi? Erken Alınan Otobüs Bileti Ne Zamana Kadar İptal Edilir?

Kara yollarının en çok tercih edilen seyahat yöntemlerinden biri otobüslerdir. Otobüsler ile internet veya yazıhaneden alınan biletler sayesinde seyahat ederiz. Otobüs bileti iptal edilir mi, sorusuyla seyahatimizin iptali ile çok karşılaşırız. Erken alınan otobüs bileti iptal olur mu, dediğimizde seyahat haklarımızı öğreniriz. Yazıhaneden alınan otobüs bileti ne zamana kadar iptal edilir, sorusu sıkça merak edilen soruların başında yerini alır. Bu soruların yanıtlarını sizin için araştırdık.

Otobüs Bileti İptal Edilir Mi? Erken Alınan Otobüs Bileti Ne Zamana Kadar İptal Edilir?

Seyahat etmek için birçok yöntem vardır. Bunların en yaygınları uçak, otobüs ve trendir. Bu seyahatler için internet veya yazıhanelerden bilet alınır. Otobüs bileti iptal edilir mi, sorusu akıllara seyahat edeceğimiz tarihin iptal edilmesini akıllara getirir. Erken alınan otobüs bileti iptal olur mu, sorusuna belli bir döneme kadar iptal edilebileceği yanıtını veririz. Peki, yazıhaneden alınan otobüs bileti ne zamana kadar iptal edilir, sorusuna firmaların belirlediği saate kadar iptal edilebilir yanıtını veririz.

Otobüs Bileti İptal Edilir Mi?

Otobüs, kara yolu taşıma yönetmeliğine göre sürücü dâhil 17 kişiden fazla yolcu kapasitesi olan motorlu kara taşıtıdır. Ortalama araba veya furgonlardan önemli ölçüde daha fazla yolcu taşımak üzere tasarlanmıştır. Otobüslerin kapasitesi 300 yolcuya kadar çıkabilir, ortalama bir otobüs genellikle 30 ile 100 arasında yolcu taşır. Türkiye Cumhuriyeti hukuk kurallarına göre bu aracı kullanacak sürücülerin E sınıfı ehliyete, SRC belgesine sahip olması ve en az 26 yaşından gün alması gereklidir. Şehir içi toplu taşıma otobüsleri ve şehirlerarası otobüsler gibi birçok otobüs türü ücretlidir.

Otobüs firmaları ve bilet satışı yapan tüm kurumlar, Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne uymak zorundadır ve bu yönetmeliğin 38. maddesine göre, bilet iptalleri için yolcuların seferden 24 saat öncesine kadar iptal talep etme hakları bulunmaktadır.

Erken Alınan Otobüs Bileti Ne Zamana Kadar İptal Edilir?

İlk otobüsler 1662 yılında Paris'te ortaya çıkmıştır. İptal koşulları her firma için değişiklik gösterebilir. Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 38. maddesine göre seyahat firması hareket saatinden 24 saat öncesine kadar yapılan müracaatlarda bilet ücretini iade etmek, hareket saatine 12 saat öncesine kadar ise 6 ay açık bilete çevirmek zorundadır.

Örneğin; 17.04.2023 tarihi saat 15.30'a Adana / Ankara arası bilet aldınız. Aldığınız biletin tarihinde bir işiniz çıktı ve biletinizi iptal etmek istediniz. 16.04.2023 tarihi saat 15.30'a kadar biletinizi iptal edebilir ve para iadenizi alabilirsiniz. Hatta 17.04.2023 tarihi saat 03.30'a kadar biletinizi açığa alabilir ve 6 ay içerisinde biletinizi istediğiniz saat ve tarih için kullanabilirsiniz.

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Otobüs Bileti İptal Edilir Mi? Erken Alınan Otobüs Bileti Ne Zamana Kadar İptal Edilir?
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