Haberler Yaşam Haberleri Otobüs ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
Giriş Tarihi: 20.03.2026 12:54

Çorum’un Sungurlu ilçesinde yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Kaza, Çorum-Ankara kara yolunun 3. kilometresinde meydana geldi. Osman Sakaoğlu idaresindeki 06 FRA 675 plakalı yolcu otobüsü, Hasan Yetişen yönetimindeki 26 ADJ 270 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 5 kişi olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yaralılara ilk müdahale yapıldı. Yaralılar, ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılardan kamyonet sürücüsü Hasan Yetişen, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan kazanın ardından otobüste bulunan yolcular, başka bir otobüse aktarılarak yolculuklarına devam etti.

