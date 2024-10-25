Otobüs şoförü, 2 yaşındaki çocuğu Heimlich manevrası sayesinde hayatta tuttu!

Nefes almakta zorlanan çocuğa annesinin yaptığı müdahale yetersiz kalınca durumu fark eden otobüs şoförü Mustafa Baştuğ, aracı durdurarak yardıma koştu. Otobüs şoförü Mustafa Baştuğ, Heimlich manevrasıyla 2 yaşındaki çocuğun nefes almasını sağladı. Baştuğ, nefes alması normale dönen çocuğa daha sonra su içirdi. O anlar, otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.