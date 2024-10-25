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Giriş Tarihi: 25.10.2024 13:41

Otobüs şoförü, 2 yaşındaki çocuğu Heimlich manevrası sayesinde hayatta tuttu!

Malatya'da meydana gelen olayda halk otobüsü şoförü, boğazına çikolata parçası kaçan 2 yaşındaki çocuğu Heimlich manevrasıyla kurtardı. İşte detaylar...

DHA
Otobüs şoförü, 2 yaşındaki çocuğu Heimlich manevrası sayesinde hayatta tuttu!

Olay, dün akşam saatlerinde Malatya'da bir halk otobüsünde meydana geldi. Annesi ile otobüste yolculuk yapan 2 yaşındaki kız çocuğunun boğazına, yediği çikolata parçası kaçtı.

Nefes almakta zorlanan çocuğa annesinin yaptığı müdahale yetersiz kalınca durumu fark eden otobüs şoförü Mustafa Baştuğ, aracı durdurarak yardıma koştu. Otobüs şoförü Mustafa Baştuğ, Heimlich manevrasıyla 2 yaşındaki çocuğun nefes almasını sağladı. Baştuğ, nefes alması normale dönen çocuğa daha sonra su içirdi. O anlar, otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

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Otobüs şoförü, 2 yaşındaki çocuğu Heimlich manevrası sayesinde hayatta tuttu!
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