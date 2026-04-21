‘Otobüs şoförü olmak hayalimizdi’

Diyarbakır'da hayata geçirilen "Otobüs Şoförü Ehliyet Eğitimi" projesine katılarak ağır vasıta sürüş eğitimi alan 50 kadın, hem önyargıları kırmanın hem hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor. Kadın Politikaları Dairesi Başkanlığı ile Ulaşım Dairesi Başkanlığının, toplu ulaşımda cinsiyetin özgürleştirilmesi ve kadınların istihdam edilmesi amacıyla hayata geçirdiği "Otobüs Şoförü Ehliyet Eğitimi Projesi"ne Diyarbakır'da aktif araç kullanan ve B sınıfı ehliyete sahip 24–35 yaş aralığındaki 50 kadın kabul edildi. 16 saatlik yoğun sürüş programında kadınlar, ağır vasıta kullanımına ilişkin teknik bilgi ve pratik becerilerini geliştirdi.

'HER ŞEYİN ÜSTESİNDEN GELİRİZ'

Eğitime katılan Tuğba Bilmez, "Küçüklüğümden beri büyük araçlarla iç içe büyüdüm çünkü babam kamyon şoförüydü. Bu yüzden direksiyon başına geçtiğimde yabancılık çekmedim. Kadınların her işi yapabileceğine, her şeyin üstesinden gelebileceğine inanıyorum" dedi.

Elif Yıldız ise, "Bu proje sayesinde birçok kadın hayalini gerçekleştirmiş oldu. Bizler otobüs koltuğuna oturunca hayatımıza da yön vermiş ve hayallerimizi gerçekleştirmiş olduk.. Yaklaşık 10 yıldır araç kullanıyorum. Artık ağır vasıtada kullanabileceğim. Direksiyon başına geçince aslında bunun kadın-erkek işi olmadığını anlıyorsunuz. Bu projeyle toplumdaki baskı ve o kalıplaşmış yapılandırma da kırılmış oluyor" diye konuştu.

Berfin Bozkuş da projeye başlarken tereddüt yaşadığını ancak sürecin sonunda özgüven kazandığını dile getirerek, "Kadınların büyük araçları kullanamayacağı algısı vardı. Ama biz bunu başardık. 50 aday olarak eğitimleri mükemmel bir şekilde tamamladık ve çok mutluyuz" dedi.