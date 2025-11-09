Haberler Yaşam Haberleri Otobüs şoförü yolcunun parmağını kırdı! Yolcunun yakınları şoförü linç etti
Gaziantep'te durak nedeniyle kendisine tepki gösteren 85 yaşındaki adamın parmağını kıran otobüs şoförü yaşlı adamın yakınları tarafından tekme tokat dövüldü.

Şahinbey ilçesinin Narlıtepe Mahallesi'nde meydana gelen olay iddiaya göre şöyle gelişti. Bir halk otobüsü şoförü 85 yaşındaki yolcuyla durak meselesi yüzünden tartıştı. Bu sırada araçtan inmek isteyen ve şoförün yanına gelerek tepki gösteren yaşlı adamla tartışan şoför arbede sırasında adamın parmağını kırdı.

Otobüsün güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından durumu öğrenen yaşlı adamın yakınları otobüsün önünü keserek sürücüyü tekme tokat dövdü. Görüntülerde otobüs sürücüsünün çok sayıda kişi tarafından tekme tokat dövülmesi ve çevredeki vatandaşların saldırganları engellemeye çalıştığı görülüyor.

Gaziantep'te halk otobüslerinde ücretsiz seyahat eden 65 yaş üstü vatandaşlar, sık sık duraklarda araçların durmamaları veya saygısız dqvranışlarda bulunmaları nedeniyle halk otobüsü sürücülerinden şikayetçi oluyor.

