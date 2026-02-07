Haberler Yaşam Haberleri Otobüsle çarpışan TIR barakaya daldı: Dakikalarca olay yerinde yaralı aradılar!
Giriş Tarihi: 7.02.2026 16:45

Otobüsle çarpışan TIR barakaya daldı: Dakikalarca olay yerinde yaralı aradılar!

Hatay'da otobüs ile çarpışan TIR, kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan barakaya daldı. Kazada 4 kişi yaralanırken, vatandaşlar ve ekipler dakikalarca barakanın bulunduğu alanda ve TIR'ın altında yaralı aradı.

Kaza, Antakya ilçesi çevreyolu Adliye binası mevkiinde yaşandı. Seyir halindeki TIR, aynı istikamette ilerleyen otobüse çarptı. TIR daha sonra yol kenarındaki barakaya çarparak durabildi.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan TIR sürücüsü ve otobüsteki 3 yolcu sağlık ekiplerince Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis, sağlık, itfaiye ekipleri ve çevredeki vatandaşlar, çevredekilerin söylemleri üzerine barakada ve TIR'ın altında dakikalarca yaralı aradı. Ekipler, TIR'ın altında ve baraka çevresinde yaralı bulamazken o anlar kameraya yansıdı.

Kaza anında yaşananları anlatan Ali Yılmaz, "Otobüsle, TIR çarpıştı ve kaza yaşandı. Yol kenarında bekleyenlerde kaçtılar" dedi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

