Otogar’da ’afet bölgesi’ seferberliği

TERLİKLERLE KAÇMIŞLAR; ÖNCE GİDİP ORADAKİ DURUMU GÖRMEM GEREKİYOR

Hastaneye gitmek için Hatay'dan İstanbul'a gelen, deprem olunca da tekrar Hatay'a gitmek için yola çıkan Sevda Öztürk de, "Orada sevdiklerimiz, yakınlarımız göçük altında kaldı. Hiçbir yardım oraya gitmiyor. Herkesten yardım bekliyoruz. Çok sayıda ölü var, arkadaşlarım, ailemizden de ulaşamadıklarımız var. Benim evim yıkılmış. Şu anda çocuklarım annemlerde kalıyor. Onlar da çadır kurmuşlar. Evden hiçbir şey alamıyoruz. Kaçarken terliklerle kaçmışlar. Çocuklarım da montsuz ceketsiz çıkmışlar. Birkaç tane powerbank aldım. Başka ne yapabilirim bilmiyorum. Biz de zor durumdayız, telaştayız, ağlamaktan bütün gece yatamadık. Aklıma hiçbir şey gelmiyor, önce gidip oradaki durumu görmem gerekiyor. Biz sağ salim yetişebilecek miyiz? Birkaç yerde yollar kapalıö diye konuştu.

Hatay'da üniversite öğrencisi olan ve tatil için İstanbul'a gelen 22 yaşındaki Alper Tali de, gönüllü olarak Hatay'a gitmek için yola çıktı.

Tali, "Cuma günü dönmüştüm. Sonra deprem oldu, üniversitemin gönüllü öğrenciye ihtiyacı olduğunu öğrendim. Öğrendiğim andan beri bir şekilde Hatay'a gitmenin yollarını aradım. İki tane arkadaşım enkaz altında kalmıştı. Kimisi akrabalarını kaybetti. İletişim çok zor gerçekleştiriyor. Hocalarımdan da kayıp olanlar var. Ben valizimle geldim üniversiteden, ona doldurabildiğim kadar battaniye, kazak, içlik falan doldurdum. O şekilde gidiyorum" ifadelerini kullandı.

YARDIMLAR ÜCRETSİZ GÖNDERİLİYOR

Vatandaşların da yardım için getirdikleri eşyaların ücretsiz olarak bölgelere gönderildiğini belirten otobüs firması işletmecisi Rıdvan Gülgeldi de, "Dün bayağı yoğunluk vardı. Normal seferlerimizin dışında en az 10 ek sefer yaptık. Dün Maraş, Antep, Adana, Hatay bölgelerine toplamda ek seferler dahil 20 sefer yapıldı. Bugün de hemen hemen öyle olur diye düşünüyoruz. Genelde yardım olarak battaniye, gıda, mont, ayakkabı gibi yardım eşyaları gönderiyorlar, biz de göndermeye devam edeceğiz inşallah" dedi.